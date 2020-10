Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Augenschmaus im Künstlerhaus

Interessiert? Dann einfach über den Link Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

In das neue Quartal starten wir mit einer interessanten kulturellen Veranstaltung. Nach einer Phase des Lock Downs bietet der Kunstverein Hannover den beliebten ‚Augenschmaus‘ wieder an, er verbindet eine ca. 30 minütige Führung durch die jeweils aktuelle Ausstellung mit einem anschließenden Essen. Früher gab‘s Buffet, aktuell leckere Suppen. Ein Schmaus für Augen und Magen also, bei dem wir so ganz nebenbei auch einmal wieder einen Blick ins Künstlerhaus werfen können. Ein empfehlenswertes Erlebnis!Mit der Ausstellung »wir blumen – Die Leichtigkeit des Fragilen« bietet der Kunstverein im Oktober einen Einblick in eine der interessantesten privaten Kunstsammlungen. Über 1.000 Werke haben Gaby und Wilhelm Schürmann gesammelt, nur ein kleiner Teil ist in der Ausstellung zu sehen. Weitere Informationen dazu sind im Internet zu finden.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte unseren Kontakt-Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z