Illegale Tannenbaumablagen

nur vor der Polizeiinspektion Süd werden noch keine Bäume abgelegt... ? Wer soll das eigentlich wegräumen? „Aha: Firma „AHA“ (der Hannoversche Abfallwirtschaftsbetrieb)!“2019. Mit diesem kostenlosen Service können sich die Bürger in Hannover wirklich glücklich schätzen, denn nicht alle Kommunen und Gemeinden bieten so etwas an! In den meisten Orten ist es üblich, dass man seinen Baum zu einer Deponie oder einem Sammelplatz bringt. In Hildesheim bietet z. B. die Jugendfeuerwehr eine Abholung mit einem „Gummiwagen“ gegen eine kleine Spende an. Nur der Hannoveraner nimmt es sich heraus seinen Baum einfach auf die Straße zu schmeißen.

Dabei handelt es sich um illegale Müllentsorgung

, die sogar strafbar ist, was aber niemand kontrolliert und nur wenige interessiert.Nun versucht die Stadt Hannover dem auf Druck der Oppositionhin der Lage her zu werden. Jüngster Vorschlag dazu ist, die richtigen Ablagestellen zu beschildern. Das ist eine Möglichkeit aber an diesen Stellen werden ohnehin schon Bäume abgelagt. Sicherlich ist es sinnvoller die größeren, klassisch falschen Ablagestellen mit Hinweisschildern auszustatten, dass eben dies‘ der falsche Ort ist! In diesem Fall wird sofort eine gewisse Öffentlichkeit hergestellt, da jeder sehen kann, dass jemand seinen Baum an der falschen Stelle „aus der Hand verliert“. Jeder kann sagen: „Sehen Sie – hier nicht“, und niemand kann mehr sagen:“Aber letztes Jahr…“ oder: „Aber mein … hat gesagt…“ oder: „Aber da liegt doch schon einer.“Was würde eigentlich geschehen, wenn die ganzen Tannenbäume, Kühlschränke, Autoreifen, Autobatterien, Matratzen und Möbelteile nicht in letzter Konsequenz doch von „AHA“ und auf Kosten des (übrigen) Bürgers abgeholt würden…„AHA“ ist nun schon bemüht, dieses Treiben einzuschränken und sammelt vermehrt Bäume von illegalen Sammelstellen vorzeitig ein. Dennoch werden nur Minuten später dort wieder Bäume angelegt (z. B. Abelmannstr.). Um es den Mitarbeitern auch nicht zu einfach zu machen, werden die Bäume auch nicht etwa auf einen Haufen geworfen, sonder einfach auf die freie Fläche geschmissen.Dies‘ sind dieAblageplätze in Döhren2019: