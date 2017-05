Frauen & Geld – eine ungeliebte Kombination?

Impulsreferate und Diskussion zum “lieben Geld”.



Viele Frauen haben ein sehr gutes Gespür für Geld, tragen jedoch oft den Glaubenssatz in sich: „Davon verstehe ich nichts“. Beschäftigen sie sich deshalb selten mit Geld?

Finanzthemen kommen häufig technisch-analytisch daher. Auf einem Kommunikationskanal also, der tendenziell eher Männern als Frauen zugänglich ist. Viele investieren ihr Geld nicht, da sie durch die Informationsflut überrollt werden und durch die große Auswahl an Möglichkeiten keine Entscheidung treffen können.Höchste Zeit für die Veranstaltungs-Reihe „FrauenBranchenBuch aktiv“, sich dem Thema Geld zu widmen. Denn Vermögen zu bilden, ist nicht so kompliziert, wie viele denken und es ist ein gutes Gefühl, die Verantwortung über die eigenen Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Entscheidungen zu treffen.In Kooperation mit dem FrauenFinanzService geht es dabei um folgende Kernthemen:1.– Wie wirken sich die langjährigen Niedrigzinsen auf die Renten aus. Lohnen sich Versicherungen noch? Was ist derzeit sinnvoll?2.– Wohin mit dem Geld?3. „Ethische“und– Was bietet der Markt?Christina Böker und Elke Weiskittel vom FrauenFinanzService beginnen jedes Thema mit einem kurzen Impulsreferat, dann ist Zeit für Fragen und Diskussionen.Kosten: 5,– EuroAnmeldung bis 19. 05. 2017 unter: aktiv@sieh-hier.de Nur für Frauen