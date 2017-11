Endspurt für das FrauenBranchenBuch 2018

Wir leben in Zeiten der Globalisierung. Doch haben Sie mal darüber nachgedacht, wie wertvoll es ist, wenn die Bauhandwerkerin in der Region, die Steuerberatin in Hannover, der Second-Hand-Laden in der Oststadt und das Café gleich um die Ecke ist.

Bis zum 31. Dezember 2017 können alle Unternehmerinnen noch eine Anzeige im Buch 2018 schalten.

Das FrauenBranchenBuch Hannover & Umgebung - lokal - nachhaltig - gut

Mehrwert inbegriffen

All diese Angebote – und noch viel mehr - finden Sie auf kurzen Wegen im FrauenBranchenBuch Hannover & Region. Hier inserieren Dienstleisterinnen, Händlerinnen und Handwerkerinnen aus der Region, in der Sie leben.Die drei Macherinnen des Buches – Karin Wallner , Birgit Knoth und Barbara Felten – möchten allen selbständigen Frauen die Gelegenheit geben, für sich und ihr Angebot zu werben. Deshalb gibt es Anzeigen schon ab 57 € bzw. für 30 € für Gründerinnen - die Veröffentlichung auf der Website www.sieh-hier.de inklusive.Informationen zur Anzeigenschaltung und zum Service des FrauenBranchenBuchs erteilt die Herausgeberin Barbara Felten, Tel.: 0511 / 394 83 24, E-Mail: hallo@sieh-hier.de.Das FrauenBranchenBuch Hannover & Umgebung erscheint seit über 20 Jahren. Das über 100 Seiten starke Buch enthält mehr als 500 Einträge von Unternehmen in Frauenhand aus der Region und Hannover.Das FrauenBranchenBuch liefert den Leserinnen und Lesern nicht nur weibliche Unternehmen, sondern auch einen umfangreichen Service-Teil mit frauenspezifischen Angeboten. Diese reichen von der Frauenfahrgemeinschaft bis hin zu Netzwerken von Frauen in Planungsberufen.Die jährlich 25.000 gedruckten Exemplare werden an 1.500 Verteilstellen in Hannover und der Region kostenlos abgegeben. Vielen ist das FrauenBranchenBuch durch die Auslage in Arztpraxen oder bei Anwältinnen, in Beratungseinrichtungen sowie in Cafés, Restaurants, Ämtern, Rathäusern, Familienzentren, Kirchen und Schulen.Alle Inserentinnen des Buches finden Sie auch auf www.sieh-hier.de und www.frauen-hannover.de. Zudem gibt es zahlreiche Infos und Termine, die Frauen interessieren.Abgerundet wird das Angebot durch regelmäßige Netzwerktreffen, wie den VisitenkartenPartys und fachspezifische Informationsabende.