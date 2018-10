Buchvorstellung "Babybauchzeit" mit Nora Imlau

Babybauchzeit - Buchvorstellung am 14. Oktober 2018 um 14.30 Uhr im Freizeitheim Linden.



Geborgen durch die Schwangerschaft und die Zeit danach. Hebammenwissen für Mutter und Kind. Jede Schwangerschaft ist einzigartig.

Dieses Buch bietet Orientierung bei all den neuen Gefühlen, Erfahrungen und medizinischen Informationen.

Auf der Grundlage des aktuellen Hebammenwissens erfahren sie alles Wichtige über ihre Schwangerschaft.

Die "Blick in den Bauch"-Seiten zeigen genau, wie sich ein Baby entwickelt, was es gerade tut und was es braucht.

Für alle Facetten der Babybauchzeit finden sie nützliche Tipps: Partnerschaft, Rituale, emotionale Achterbahnfahrten, Beruf, Finanzen …

Zur Geburt erhalten sie alle medizinischen und organisatorischen Informationen, die sie für ihren individuellen Weg brauchen.

Im Wochenbett-Guide finden sie Orientierung und Inspiration für die kuschelige Kennenlernzeit.

Ein ausführliches Gesundheitskapitel beantwortet alle ihre Fragen zu typischen Beschwerden und seltenen Risiken in der Schwangerschaft.

Ein Buch wie eine starke Hebamme und eine gute Freundin.



Eintritt: 3,00 € / erm. 2,00 € / mit HAP 1,50 €.

Anmeldung unter Tel.: 16844897 oder fzh-linden@hannover-stadt.de erforderlich!

Möglichst Kartenvorverkauf nutzen!

Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, 30451 Hannover, Stadtbahnlinie 10 und Buslinie 700, Haltestelle Ungerstraße