Die Gemeinde Sarayaku führt seit vielen Jahren einen erfolgreichen Kampf gegen das Eindringen internationaler Ölkonzerne für die Gewinnung von Öl, Gas und Mineralien in ihr Territorium. Patricia Gualinga ´s Erzählungen und Berichte werden mit Musik der Grupo Sal untermalt. Moderiert und übersetzt wird die Veranstaltung von Isabella Radhuber, Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien. Die Kooperationsveranstaltung findet am 07. November 2018, ab 18.30 Uhr, im Freizeitheim Linden, Hannover statt. „Die Welt im Zenit – mit Patricia Gualinga, Sprecherin der indigenen Kichwa-Gemeinde Sarayaku"