Kopfstand - Eine Stadt bauen

Um ein Haus zu bauen, braucht man viele Expert*innen.

Zunächst fragen wir uns, wie ein Traumhaus aussehen könnte, ob ihr euch vorstellen könnt, auch auf einem Baum oder auf dem Wasser zu wohnen.

Wir gestalten Entwürfe und setzen sie in die Tat um. Es entstehen Miniaturhäuser, die ihr selbst erbaut aus Kartons und vielen anderen Materialien.

Sogar Beleuchtung werden wir aus zusammengelöteten Leuchtdioden in die Häuser bringen.

Außerdem besuchen wir gemeinsam mit einem Architekten eine Baustelle und lassen uns erklären, was dort alles geschieht.

So entsteht aus vielen einzelnen Häusern eine gemeinsame Stadt.