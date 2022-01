Katja Diehl liest aus "Autokorrektur"

Doch der öffentliche Raum ist ungerecht verteilt, für Leute ohne Blechhülle bleibt meist nur ein schmaler Randstreifen. Der ÖPNV fährt von der Vorstand ins Zentrum, aber oft nicht dorthin, wo man wirklich hin muss. Auf dem Land sucht man vergeblich eine Verbindung. Auf vielen Radwegen, so sie denn befahrbar sind, fühlen sich nur Sportliche sicher.Wie sähen unsere Städte aus, würden alle Verkehrsmittel gleich behandelt und ihre echten Kosten berechnet? Und warum wird die Anschaffung eines privaten E-Autos vom Staat gefördert, während sich viele Steuerpflichtige nicht mal die Monatskarte für den ÖPNV leisten können? Eine Flotte von Stadtteilautos, die man ausleihen kann, wenn es wirklich Sinn hat, sucht man vielerorts vergeblich.Alle reden von Verkehrswende. Katja Diehl diskutiert in ihrem Buch "Autokorrektur", wohin sich was wenden muss.In einer Videokonferenz mit dem ADFC Region Hannover liest Katja Diehl aus "Autokorrektur" und spricht live mit allen Mitgliedern. Gäste sind herzlich willkommen!Die Lesung findet Online statt, also live in Euren Wohnzimmern.Details und Anmeldung: https://hannover-region.adfc.de/neuigkeit/mitgliederversammlung-2022