Die Seiltänzerin - ein Musik-Kabarett-Abend mit Susanne Schieble

Die Seiltänzerin - ein kabarettistisches Stück über Roberta Hausmanns Ausstieg aus dem gediegenen Milieu und ihr Aufstieg zur Seiltänzerin. Mit vielen Songs.



Ballett im Spießer-Kabinett



Refrain



Der Garten gepflegt

Die Hecke gehegt

Und natürlich der Parkplatz gefegt.

Feinster Kies auf allen Wegen.

Und moralisch überlegen.

Alles bingo und alles adrett

Bei mir im Spießerkabinett.



Und mittwochs, das ist Spießerpflicht

Nehmen die Spießer Ballettunterricht.

Beim Pas de deux Paartherapie

Nach der Musik von Tschaikowsky.

(Hier vielleicht etwas Schwanensee)



Einmal im Jahr führen sie etwas vor.

Das Fest wird eröffnet vom Kinderchor.

Schwanensee am Swimming Pool.

Voll krass ist das und auch voll cool.



Bridge



Ach, es ist so gemein, es ist so gemein,

ich möchte auch gern eine Spießerin sein,

aber die lassen mich ja nicht rein

in ihr Spießerkabinett.

Dafür kommen sie nicht in mein Bett.





Refrain



Die Damen mit lila Hüftgold Tütüs

Die Herren gestriegelt wie Hottehüs

In Adidas Jogging Hosen.

Achsel frisch Alaska frozen.



Bei Tanz werden die Schwäne schnell müde

verlieren dabei die Attitüde

und wenn ein Schwan in den Pool fällt.

Freut sich der Rest der Spießer Welt.



Ach,…



Refrain