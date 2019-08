Webmontag-Special beim IDN-Blvd. 2019

Steven McAuley (TinyBox, San Francisco) mit “Die 4 Wellen der Künstlichen Intelligenz: China vs. USA, und was wir besser machen können“

Jan-Hendrick Diederich (Concordia Versicherung, Hannover) mit „Büromedia - Wie sich Bürokraten und Social Media lieben lernen“

Dirk Lankenau (ABAKUS Internet Marketing, Hannover) mit „Nach dem Website-Relaunch keine Kunden mehr?“

Tim Günther (Römermann Rechtsanwälte, Hannover) mit „Teilen, Liken, Posten – SocialMedia-Recht in der Unternehmenspraxis“

Gero Pflüger (pflüger : kreativ ackern., Hannover) mit „Kennzahlen im Social-Media-Marketing: Warum Unternehmen mit Followern und Reichweite aufs falsche Pferd setzen“

Im Rahmen des diesjährigen IDN-Blvds , bei dem sich alles um Innovatives und Digitales dreht, findet am 12. August eine Best-Of-Ausgabe des Webmontags statt. Ab 19:15 Uhr halten die besten Referenten der vergangenen Webmontage ihre Vorträge in der Nordkurve am Maschsee.Mit dabei sind:Der Eintritt ist frei, Speisen und Getränke können vor Ort erworben werden. Hier kann man sich für die Veranstaltung anmelden.Der hannoversche Webmontag feierte kürzlich mit seiner 40. Ausgabe ein rundes Jubiläum. Das Format, das bereits in rund 70 Städten weltweit stattgefunden hat, ist angelehnt an die Kulter des Silicon Valleys und bringt die digitale Szene zum Austausch zusammen.