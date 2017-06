Öffentliche Aktion

... zur Umsetzung des

WELTAKTIONSPROGRAMMS Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Hintergrund

in NiedersachsenUnter dem Motto „Entwicklungsland Niedersachsen – Andere Bildung für eine andere Welt“ möchten wir als Eine-Welt-Promotor*innen des Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen e.V. ( VEN ) gemeinsam mit Dir/ Ihnen vor dem Nds. Landtag am Donnerstag ab 12 Uhr eine Comiczeichnung entwickeln. Da Du / Sie im Bildungsbereich tätig bist / sind, sind auch Deine / Ihre Ideen für den Comic gefragt: Wie kann das N-Weltaktionsprogramm Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in Niedersachsen umgesetzt werden? Wie geschieht dies bereits und was brauchen wir noch?Im Anschluss, gegen 14 Uhr (entsprechend der Mittagspause der Abgeordneten) laden wir dann die bildungs- und entwicklungspolitischen Sprecher*innen der Landtagsfraktionen und Mitglieder des Kultusausschusses sowie Pressevertreter*innen herzlich ein, das Ergebnis zu bestaunen.Wir möchten mit unserer Aktion die vielfältige (außerschulische) Bildungslandschaft in Niedersachsen zeigen. Es gibt viele gute zivilgesellschaftliche Ansätze für eine zukunftsweisende Bildung - darüber wollen wir Ihnen / Euch und später mit denAbgeordneten ins Gespräch kommen: Was kann das Land Niedersachsen tun, um einerseits die Rahmenbedingungen für dieses Engagement zu stärken und andererseits Inhalte und Prinzipien einer BNE auch im formalen Bildungssystem zuverankern. Wir freuen uns sehr, wenn Du / Sie vorbeischauen, Dich / sich mit uns austauschen und Deine / Ihre Ideen einbringen, wie wir gemeinsam das Weltaktionsprogramm umsetzen können!Wir freuen uns über Nachricht, ob Du / Sie den Termin wahrnehmen kannst / können.Bildung ist von großer Bedeutung, um den Wandel zu einer gerechten und nachhaltigen Welt im Sinne der Sustainable Development Goals (Agenda 2030) voranzutreiben.Dabei kommt dem Ansatz der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) - der auch das Globale Lernen umfasst – eine entscheidende Rolle zu. Im Zuge der UN-Dekade BNE (2004-2014) sind in Niedersachsen zahlreiche Bildungsinitiativen entstanden, in denen Menschen lernen, sich hier vor Ort für eine zukunftsfähige Welt zu engagieren. Auch das Kultusministerium unterstützt diesen Ansatz mit einem eigenen Referat. Noch gibt es aber viel zu tun, um das Potential von Bildung für den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft auszuschöpfen.Das WELTAKTIONSPROGRAMM (2015-2019) führt die Ansätze der UN-Dekade mit dem Ziel fort, BNE als Querschnittsaufgabe in allen Bildungsbereichen zu verankern und damit die sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft voranzubringen.Im Sommer 2017 verabschiedet die Nationale Plattform BNE (BMBF / Deutsche UNESCO Kommission) einen "Nationalen Aktionsplan / Roadmap", in dem konkrete Ziele und Maßnahmen zur strukturellen Verankerung von BNE innerhalb der Bildungslandschaft festgehalten werden. Darin finden sich Handlungsempfehlungen, wie die Bundesländer das Weltaktionsprogramm bis zum Jahr 2019 umsetzen können und dabei eine Grundlage für langfristiges Handeln i.S.d. Agenda 2030 schaffen, deren Erreichung sich auch der niedersächsische Landtag im Zuge der Entwicklungspolitischen Leitlinien zum Ziel gesetzt hat.Von Timo Holthoff und Marion Rolle ( VEN … veröffentlicht i.A. …von der zeichnerisch aktiven Francis Bee Termin: 17. August, 12-14 UhrOrt: Am Markte 8, Hannover (Platz vor der Marktkirche)