Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: ‚kurz & gut‘ Tour durch die herbstliche Eilenriede

Dem ‚kurz & gut‘ Gedanken folgend starten wir unsere Tour ganz gemächlich an den ‚Vier Grenzen‘ und befinden uns schon nach wenigen Metern Wegstrecke in der herbstlichen Eilenriede. Um diese Tageszeit werden wir nur wenigen Spaziergängern begegnen und können so in aller Ruhe einmal schauen, was wir da so rechts und links am Wegesrand finden. Ob Pelikan oder Hirsch, Fabeltier oder Wisent, wir werden sie aufstöbern!Nach ca. 2 Stunden sind wir wieder in der Nähe des Startpunktes und das Team vom ‚SALIKUM‘ wartet darauf, uns mit leichten Mittagsgerichten zu bewirten.Sie sind 45 oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe HannoverWissenswertes Online: http://49ontop.de/wissenswertes.php