Willkommen – Ankommen – Weiterkommen

Eine praxisorientierte Seminarreihe, die Handwerkszeug für die erfolgreiche Arbeit für und mit Migrantinnen und Migranten vermitteln soll; sie richtet sich vorwiegend an Integrationsbeiräte, Mitglieder von Migrantenselbstorganisationen und Interessierte, die sich in der Flüchtlingsbetreuung engagieren.Diese Weiterbildung unterstützt die Engagierten, indem sie ihre Kompetenzen in vielen Bereichen stärkt. Sie bietet Raum, die eigene Arbeit zu reflektieren, Erfahrungen und Schwierigkeiten zu bearbeiten und neue Perspektiven zu gewinnen.

THEMEN UND TERMINE jeweils Fr. 17:30-20:30 Uhr; Sonnabend 9:30-15:30 Uhr

1. Einführung/Kulturelle Selbstreflexion/Interkulturelle Kommunikation

26./27.1.2018 – Bildungsverein, Viktoriastraße 1, 30451 Hannover

2. Koordinieren von Gruppen- und Projektarbeit – Gesprächsführung/Konfliktmanagement/Rollenverhalten in Gruppen

23./24.2.2018 – VHS Langenhagen, vhs-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Str. 17

3. Freiwilligenkoordination – Gewinnung von Freiwilligen/Migrantinnen und Migranten für das Engagement/Motivation/Anerkennungskultur und Wertschätzung/Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt

9./10.3.2018 – Bildungsverein, Viktoriastraße 1, 30451 Hannover

4. Öffentlichkeitsarbeit – Rhetorik/Eventmanagement/Logistik

6./7.4.2018 – VHS Langenhagen, vhs-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Str. 17

5. Rechtliche Grundlagen/Sponsoring und Fundraising –Grenzen der ehrenamtlichen Tätigkeit

20./21.4.2018 – Bildungsverein, Viktoriastraße 1, 30451 Hannover

Die Fortbildung wird in fünf Modulen angeboten. Die Teilnahme an vier Modulen ist verpflichtend. Ein Modul besteht aus neun Zeitstunden, bzw. 11 Unterrichtsstunden. Die Teilnehmer/innen erhalten nach Abschluss der Fortbildung ein qualifiziertes Zertifikat. TN Zahl: max. 20 Personen; Teilnahmebeitrag: 25€. Anmeldung nur über den Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V., 0511.344 144, Mo – Fr 10.00-13.00 Uhr, Mo – Do 16.00-19.00 Uhr oder unter www.bildungsverein.de