So wird Ihre Website im Internet gefunden

Praxis Seminar zur Suchmaschinen-Optimierung in Hannover am 24.04.2019



1,3 Mrd Websites gibt es auf der Welt. Ohne Suchmaschinen wie Google würden wir an der Unübersichtlichkeit verzweifeln. Google ist mit 80% der Suchanfragen der Weltmarktführer. Was passiert, wenn wir ‚googeln‘? Wie wissen die Suchmaschinen, was wir tatsächlich suchen? Wie gestalte ich meinen neuen Webshop so, dass meine potentiellen Kunden ihn auch finden?In einem ganztägigen Seminar geben die Experten von ABAKUS Internet Marketing GmbH Antworten auf diese Fragen. Die alteingesessene Agentur in Hannover-Linden hat sich auf die Suchmaschinenoptimierung (SEO) spezialisiert. Sie bietet sowohl begleitende Fachberatung, als auch kostenlose Tools für die Suchmaschinenoptimierung in Eigenarbeit.An dem Mi. den 24.04.2019, geht es von 9:00 bis 16:00 Uhr u.a. um SEO-Trends, Google-Updates, den richtigen Content für gute Suchergebnisse und die SEO Klinik, die Live-Analyse Ihrer Website. ABAKUS-Geschäftsleiter Kamillo Kluth, seit 20 Jahren SEO-Experte, gibt bereits im Seminar individuelle Handlungsempfehlungen für ein besseres Suchmaschinenranking.Das SEO-Seminar ist konzipiert für Online-Marketing-Verantwortliche. Erste Vorkenntnisse sollten vorhanden sein, damit Sie das neue Wissen auch sinnvoll einsetzen können.Weitere Hinweise zu den Inhalten und weiteren Workshop-Angeboten von ABAKUS finden Sie hier: Workshop zu SEO in Hannover-Linden . Zum SEO-Seminar am 24.04. können Sie sich auch telefonisch anmelden: 0511 300 325-19.