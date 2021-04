SEO-Tagesseminar in Hannover: Die SEO Roadshow 2021

Wollen Sie ihr SEO-Wissen auffrischen oder erweitern? Die ABAKUS Internet Marketing GmbH geht erneut auf SEO Roadshow und lädt Inhouse SEOs, Online-Marketing-Profis und E-Commerce-Manager ein, an einem praxisnahen Tagesseminar rund um relevante Themen aus der Welt der Suchmaschinenoptimierung teilzunehmen.Die Veranstaltung findet am 23.06.2021 in Hannover statt und behandelt unter anderem diese Themen:• Aktuelle SEO Trends & Google Updates• Wie Sie Ihren Content für Google optimieren• Die neuesten Google Ranking Kriterien• SEO Insider-Tipps und nützliche Tools für die SEO OnPage- und OffPage-Optimierung• Tipps zur Auswahl von UX Methoden und ToolsAls besonderes Highlight eröffnet der Geschäftsleiter der ABAKUS Internet Marketing GmbH und Hauptreferent Kamillo Kluth die SEO-Klinik. Teilnehmer des Seminares können im Vorfeld ihre eigene Webseite einreichen, um bei der SEO Roadshow konkrete Handlungsempfehlungen von dem Experten zu erhalten. Der langjährige SEO Spezialist ist ein gefragter Fachautor und Speaker und hat bereits unzählige Domains erfolgreich für seine Kunden optimiert.Anna Pianka leitet bei der ABAKUS Internet Marketing GmbH das OffPage SEO Team. Als Expertin für Linkaufbau wird sie den Seminar-Teilnehmern den Einfluss von Verlinkungen näher bringen und aufzeigen, wie man hochwertige Links erhalten kann.Als weiterer Referent wird Stefan Freise von code-x das Seminar mitgestalten. Sein Fachgebiet sind Landingpages, weshalb er diese bei der SEO Roadshow näher beleuchten wird.Tickets für die SEO Roadshow sind über die SEO Roadshow Seite , per E-Mail unter sales@abakus-internet-marketing.de oder telefonisch unter 0511 300325-0 erhältlich. Pro Person kostet die Teilnahme 349 Euro (inkl. MwSt.) Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der aktuellen Lage stark begrenzt.