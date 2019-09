The GoDotS - live beim Limmerstraßenfest

"Fenster auf, Bänke raus!" lautet das Motto des diesjährigen Limmerstraßenfestes. Vom Küchengarten bis zum Freizeitheim wartet am Samstag, den 14.09.2019 von 12:00 bis 20:00 Uhr ein buntes Programm auf die Besucher und Besucherinnen, die entlang der beliebten Einkaufsstraße kulturell, sportlich und musikalisch auf ihre Kosten kommen werden. Neben Kinderspaß, Akrobatik, Karaoke und Lesungen wird auf drei Bühnen auch abwechsungsreiche Live-Musik geboten.

Mit dabei sind unter anderem The GoDotS aus Hannover, die im letzten Jahr beim SPH-Bandcontest begeisterten und bei ihren Live-Auftritten regelmäßig die Bühnen zum Beben bringen. Frontmann Lukas Borzyszkowski spielt dabei mit dem Publikum, haut mit seiner markanten Stimme aber nicht nur rockige, sondern auch sanfte Töne raus. Beim Limmerstraßenfest präsentieren die Musiker um 17:00 Uhr Alternative Rock auf der Bühne des Kulturzentrums FAUST am Küchengartenplatz.The GoDotS sind Lukas Borzyszkowski (Gesang), Freddie Eichler (Drums), Lukas Sippel (Bass) und Jan Niklas Woidtke (E-Gitarre).Wer mehr über The GoDotS erfahren möchte, ist auf der Facebook-Seite der Band richtig: