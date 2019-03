Newcomer im Dreierpack – The GoDotS rocken mit Woodship und Into Echoes in der Warenannahme

Einen rockigen Start in den März gab es mit gleich drei Newcomer-Bands in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust. Den Auftakt machte dabei das Trio Woodship aus Unna. Die Band ist gerade mit ihrer „Bright Colured Town“-Tour in Deutschland unterwegs und holte die Zuhörer mit Alternative-Rock mit progressiven Elementen voll ab. Den Abschluss dieses grandiosen Rockkonzertes machten Into Echoes aus Hannover, die wie versprochen saftige Rockmusik auf der Bühne präsentierten. Wer die Band verpasst hat, sollte sich unbedingt eines ihrer im letzten Jahr veröffentlichten Videos anschauen: https://www.intoechoes.de

Überzeugen konnten auch wieder The GoDotS aus Hannover. Die junge Rockband spielte frei und kraftvoll auf und nahm mit auf eine Tour durch verschiedene Genres. Neben den für die Band typischen Alternative-Rocksongs, bei denen die Energie sofort auf das Publikum übersprang, präsentierten The GoDotS auch wieder gefühlvolle Balladen. Die Band um Frontman Lukas Borzyszkowski überzeugte mit bekannten Stücken wie „Duke of Space“ und „You“, begeisterte aber auch mit neuen Rocksongs. Beim Instrumentalstück „Counterclockwise“ brillierten Gitarrist Jan Niklas Woidtke, Drummer Freddie Eichler und Bassist Lukas Sippel. Nach einem mitreißenden Auftritt der Band, bei dem Sänger Lukas immer wieder mit dem Publikum spielte, wurde lautstark eine Zugabe eingefordert. Die gaben die GoDotS gerne mit „Hey Baby“ - ihrem ersten, gemeinsam geschriebenen und gespielten Song.Wer The GoDotS noch einmal live erleben möchte, hat am morgigen Dienstag in der Glocksee die Gelegenheit dazu. Dann wird die Band beim „Ruby Tuesday“ im Café Glocksee auf der Bühne stehen. Los geht es am 05.03.2019 um 21:00 Uhr. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist kostenfrei.Woodship: https://www.facebook.com/woodshipband/ The GoDotS: https://www.facebook.com/GoDotS.Band/ Into Echoes: https://de-de.facebook.com/intoechoesband/