Frühlingserwachen mal anders ...

In Linden werden immer wieder Arbeiten von Senioren oder Kindern aufgestellt. Ich finde, dass ist eine schöne Sache, an dem sich alle erfreuen. Es war richtig was los am Lichtenbergplatz. Das ist sonst nicht so.Radfahrer drehten eine Ehrenrunde, wie auch so mancher Autofahrer.Die Strickerein wurden von Seniorinnen des Seniorenzentrums Ihmeufer und der Schüler der Grundschule Eichendorffschule, der STEP Therapieschule, einer Wohngruppe der GiS und Britta Lohmann in 4 Monaten harter Strickerei und Häkelei hergestellt.... von der verstrickten Francis Bee