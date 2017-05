Chor-Konzert: "... so klingt Frühling!" in der St. Benno-Kirche

Der junge Kammerchor Acûstico singt unter der Leitung von Julian Hauptmann am 14.05. um 18 Uhr in der St. Benno-Kirche in Hannover-Linden. Auf dem Programm stehen alte und neue gefühlvoll-beschwingte Werke von Brahms bis Gunsenheimer. Auch frühlingshafte Stücke in Männer- oder Frauenbesetzung werden präsentiert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.