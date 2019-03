Eine sehr traurige Optik..... (DoRu)

Hier durfte sich am letzten Donnerstag die DoRu auslassen.Unser letzter Besuch fand am 04. Juni 2015 statt und etliche Anblicke waren ebenso erschreckend wie vor ca. drei Jahren.Nun, für Fotografen sind solche "Lost Places" recht interessant, das war's aber auch, wenn man bedenkt, dass diese teils verschandelt und verrotteten Gebäudeteile und -wände für Viele ein Zuhause darstellen. Es passt so gar nicht, zu dem liebevoll angelegten Außenbereich an der Ihme.Doch nun soll sich wirklich etwas tun. Warten wir es ab.......