MTV Engelbostel/Schulenburg sucht Jugendkicker

Wir trainieren dienstags + donnerstags von 17.00-18.30 Uhr auf der Anlage des MTV am Stadtweg in Engelbostel.

, die Interesse am Fußball spielen haben und unsere Teams bereichern.Wichtig ist es uns Trainern dabei in erster Linie, dass die Kinder zu ihren Einsätzen kommen und genügend Spielzeiten und ihren Spaß haben, egal in welcher Mannschaft. Denn nichts ist so frustrierend, als andauernd auf der Bank zu sitzen.Wenn Ihr Lust habt, schaut einfach mal bei uns vorbei.Trainer Pascal Preuss, Thore Tippe & Matthias MotschenbachAnsprechpartner ist Daniel Laasbei Rückfragen meldet Euch unter 0151/10847399.