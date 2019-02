Vorfrühling im Berggarten Herrenhausen

Bei schon fast sommerlichen Temperaturen strömten die Besucher am vergangenen Wochenende in den Berggarten nach Herrenhausen, um dort den Vorfrühling zu genießen oder die aktuelle Ausstellung "Farbenrausch der Tropen - Südostasien im Berggarten" zu besuchen. Wer sich erst in den Schauhäusern von der Pracht der Orchideen verzaubern ließ, konnte anschließend in die wärmenden Sonnenstrahlen im Außenbereich des botanischen Gartens blinzeln und die Farben der ersten Frühlingsboten tanken.

So schön ist der Berggarten Herrenhausen im Jahreslauf:

Neben Schneeglöckchen, die vor dem Paradies ganze Blütenteppiche bilden, zeigen im Berggarten auch Winterlinge und Elfen-Krokusse ihre volle Blütenpracht. Am Staudengrund liegt der Bachlauf noch im Winterschlaf. Aber die geschlängelten Wege durch die Staudenbeete haben auch jetzt ihren Reiz - denn hier sind bereits die ersten, blühenden Märzenbecher zu finden. In voller Blüte stehen jetzt auch die Zaubernüsse. Sie erstrahlen in Farben von Gelb bis Rot und setzen knallbunte Akzente im Garten. Strahlend blauer Himmel, zwitschernde Vögel und die ersten Zitronenfalter rundeten unseren Besuch im Berggarten perfekt ab.Einige Eindrücke habe ich fotografisch für euch festgehalten. Wenn ihr ganz genau lauscht, könnt ihr vielleicht sogar die Bienen in den Blüten summen und die Vögel in den Bäumen zwitschern hören. ; )Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!(Ungefragte Werbung, da der Eintritt in den Garten nicht kostenfrei ist)