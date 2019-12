Im Winterschlaf - durch den Berggarten im Dezember

Wenn morgens Raureif auf den Pflanzen glitzert, befindet sich der Berggarten in Herrenhausen im Winterschlaf. Der ganze Berggarten? Nein - aus der Erde ragen bereits die ersten Knospen der Frühblüher hervor, Schneeglöckchen zeigen ihre weißen Köpfchen und die blauen Blüten der Leberblümchen blitzen in den Beeten auf. Und im Subtropenhof machen noch bis zum 20.04.2020 die schönsten Gartenfotos der Welt zusätzlich Lust, durch die Natur zu spazieren - egal zu welcher Jahreszeit.

Trotz des sonnigen Winterwetters bummeln wir zwischen den Jahren fast alleine durch den Berggarten. Die Schauhäuser mit ihrer Blütenpracht lassen wir dieses Mal jedoch links liegen. Denn auch im Garten sind an diesem herrlichen Tag traumhaft schöne Fotomotive zu finden. Wir starten im Subtropenhof, um uns von den Aufnahmen der Ausstellung "International Garden Photographer of the Year" inspirieren zu lassen und ziehen anschließend unsere Runde durch die verschiedenen Bereiche des Berggartens.Im Steingarten hat sich eine zarte Eisschicht auf den Teich gelegt. Im Pergolagarten erinnern die puscheligen Clematis an lustige Frisuren und die gelben Blüten des Jasmin bringen Farbe in den Garten. Faszinierend sind jedoch auch die verwelkten Blütenstände der verschiedenen Stauden im Präriegarten. Herrliche Akzente setzen auch die roten Zieräpfel im Berggarten. Ein besonders schönes Exemplar ist gleich am Eingang des Gartens zu finden.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!(Ungefragte Werbung, da der Eintritt in den Berggarten nicht kostenfrei ist.)Impressionen aus den Schauhäusern: