Berggarten kreativ

in Hannover. Die Motive sind vielfältig. Bei der kreative Session geht es mir nicht um eine einfache Abbildung dessen was ich sehe zu machen, sondern das Bild soll eigenständig wirken und dennoch einen klaren Bezug zu der Natur haben.Einige feine Gräser wehen im Wind und bilden einen schönen Kontrast vor den violetten Perovskia-Blüten. An anderer Stelle sind es gelbe Blumen vor dem blauen Himmel. In einem Teich finde ich dann wieder Gräser, die sich für eine kreative Interpretation eignen.