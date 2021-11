Atemberaubende Begegnung mit versteckter Kamera im Berggarten Herrenhausen

Eigentlich sollte es nur ein kurzer Spaziergang mit der Familie durch den Berggarten werden - ohne Kamera, Stativ und Pipapo. Denn wenn wir das dabei haben, vergessen wir meist alles ums uns herum. Doch ganz ohne Kamera nach Herrenhausen? Nee, das geht wirklich nicht. Und so versteckte ich sie heimlich in meiner Handtasche. Zum Glück, denn ohne hätte ich keine Bilder unserer atemberaubenden Begegnung mit einem Mäusebussard, einem Eichelhäher und einem Eichhörnchen knipsen können.

Kurz vor dem Moorweiher wurden neulich die Äste eines Baumes stark eingekürzt. Wie kleine Tische ragen die Äste nun in den Himmel. Wir trauten unseren Augen kaum, als wir auf der Spitze eines solchen Astes einen Mäusebussard sahen, der hier seine Beute zerlegte. So nah waren wir einem Bussard bisher noch nicht gekommen. Er hatte uns natürlich auch im Auge, ließ sich aber nicht stören. Leise blieben wir mit klopfendem Herzen in einiger Entfernung stehen und beobachteten den Raubvogel.Der widmete sich wieder seiner Beute und zeigte uns die kalte Schulter. Kurz darauf landete auf einem Ast neben ihm ein Eichelhäher. Auch das schien dem Bussard nichts auszumachen. Wir waren begeistert, beide Vögel so nah nebeneinander beobachten zu können. Plötzlich flitzte ein Eichhörnchen direkt vor unseren Füßen über den Weg Richtung Baum. Hatte es den Bussard nicht gesehen? Der hatte das Hörnchen nämlich sehr wohl im Blick. Als es den Stamm nach oben flitzte, wurde es dem Mäusebussard zum Glück zu bunt und er hob majestätisch ab - ohne Eichhörnchen in den Krallen.Diese atemberaubende Begegnung zählt zu unseren schönsten Naturerlebnissen der letzten Jahre und wird uns immer an einen besonderen Tag im Berggarten Herrenhausen erinnern.Wo hattet ihr euer schönstes Naturerlebnis?(Ungefragte Werbung wegen Namensnennung und da der Eintritt in den Berggarten nicht kostenfrei ist.)