Wir-in-Limmer - Ein Stadtteilfest Sonnabend - 9. September 2019 - 15-20 Uhr

Bislang belebte ein Sommerfest der St. Nikolai Kirchengemeinde Limmer das "alte Dorf" in der Sackmannstraße zwischen Kirche und Gemeindehaus. In diesem Jahr wird es ein Stadtteilfest sein, das alle Limmeraner, aber auch Nachbarn aus Linden und Ahlem - und wer sich sonst noch als Nachbar fühlt - einlädt, miteinander ein paar fröhliche, unbeschwerte, aktionsreiche, genüssliche und geschwätzige Stunden zu verbringen.



Es lädt ein eine Initiative von Bürger*innen, Vereinen und Institutionen in Limmer zur Förderung von Projekten für Kinder im Stadtteil. In diesem Jahr sollen Erlöse und Spenden dabei helfen, den Malkeller für die Kinder des Familienzentrums St. Nikolai wieder nutzbar zu machen.



Dazu tragen bei ein Sponsorenlauf für Kids, Flohmarkt, Bobbycar-Rennen, Waffel- und Kuchenangebote und vieles mehr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.



Weitere Einzelheiten unter www.wirinLimmer.de



Sie sind herzlich willkommen.



Jürgen B. Hartig

Garbsen/Limmer