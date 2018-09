Jetzt wird’s heiß! - Bubble Soccer on Ice

Die Sportjugend der SportRegion führt mit ihrem neuen Angebot Jugendliche auf‘s Glatteis: Kein Aprilscherz! Am Freitag, 26.10.2018 findet das erste Bubble Soccer-Turnier statt und zwar bei den Hannover Indians am Pferdeturm.

Ziel soll es sein, einen Fußball ins Tor zu befördern. An sich ganz leicht, denkt man, doch durch die Bubbles (Bumperz), die den Spielern als Knautschzone für einen möglichen Bodycheck dienen und schützen, aber auch unbeweglicher machen, wird es ein schwieriges Unterfangen. Schließlich kann man jederzeit einen Schubs von vorne, hinten oder der Seite bekommen, der einen mit dem Bubble erstmal auf’s Eis legt. Dann heißt es so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen und nicht auszurutschen bevor der Ball ins gegnerische Tor befördert wurde. Ganz schön heiß!Benötigtes Equipment?Knie-Schoner (sind vor Ort auch ausleihbar), Sportbekleidung und warme Kleidung für die PausenAnmeldung erfolgt so lange es Plätze gibt über die folgende E-Mail: sportjugend@sportregionhannover.deDie Teilnahmegebühr beträgt pro Team 15€. Inbegriffen sind zwei Freiverzehr-Gutscheine und 1 Getränk pro Person.Mehr zum Angebot unter: