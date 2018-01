Diese Bilder haben wir,Irmtraud und Peter Reck,heute morgen um 8.30 Uhrin Hannover Kleefeld aufgenommen.Der Vollmond wandert um den Fernsehturm „Telemax“ in Hannover!3. Januar 2018, 8.30 Uhr. Hannover. Guten Morgen!Telemax in Hannover: Fernmeldeturm und Rundfunksender.Bauzeit: 1989 - 1992.Höhe: 282 mFünfhöchster Turm Deutschlands.Architektur: quadratischer Schaft undder Turmkorb hat die Form eines Kubus.Der Telemax wird zu besonderen Anlässennachts in der „Telekom-Firmenfarbe Magenta“beleuchtet.