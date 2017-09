10. September 2017 im Park in Hannover.Die Sumpfeiche.Wikipedia schreibt:„Die Sumpf-Eiche (Quercus palustris)wird auch Spree-Eiche, Boulevard-Eiche oder Nagel-Eiche genannt.Gattung: EichenFamilie: BuchengewächseVerwendung: Zierpflanze in Parks und Alleen.Heimat: Nordamerika.“„Otto Freiher von Münchhausen hat als erster im Jahre 1770den Artnamen Quercus palustris veröffentlicht.“Ein besondere Geschichte siehe in Wikipedia:„Umbenennung zur Spree-Eiche“