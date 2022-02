U18 Teams erfolgreich im eSport

ADAC Digital Cup beim SMC nur mit jungen Fahrern

Beim dritten Event des ADAC Digital Cups stiegen vom Stadthäger Motor Club e. V. am Wochenende ausschließlich U18 Fahrer in das Cockpit der SP3T Klasse Autos. Gefahren wurde auf der traditionsreichen Rennstrecke in Silverstone.Von Startplatz sieben ging es mit den Audi RS3 mit der Startnummer 210 ins Rennen.Nico Beyer und Timo Greth teilten sich im 3h Rennen das Cockpit im Audi. Das Rennen verlief für die beiden reibungslos und am Ende überfuhren sie die Ziellinie auf einem hervorragenden sechsten Platz.Nicht so einfach hatten es Niklas-Lauri Dönau und Nico Greth im Alfa Romeo Giulietta mit der Startnummer 254. Nach dem Qualifying reichte es nur für Startplatz 21. Damit war das Ziel für das Rennen klar: bloß nicht letzter bleiben! Aber die motivierte Einstellung der beiden Jungs setzte sich in den Rennrunden fort und alles verlief weitestgehend fehlerfrei. In der letzten Rennstunde übernahm noch Timo das Auto von seinem jüngeren Bruder Nico und nach 3h Renndistanz war das gesetzte Ziel erreicht und der Alfa kam auf Platz 17 ins Ziel.Das letzte Rennen der ADAC Digital Cup Saison findet am 12.03.22 in Watkins Glen (USA) statt.