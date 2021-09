Der Niedersächsische Turner-Bund sucht talentierte Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 und 2015, die bei gegebenen Voraussetzungen in den Leistungssport geführt werden. In Kooperation mit dem MTV Groß-Buchholz wird leistungsorientiertes Training mit (bis zu) international erfahrenen Vereins- und Landestrainern am Landesstützpunkt Salzgitter angeboten.