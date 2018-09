Welche Mittel helfen gegen den Herbst-/ Winter-Blues?

Welche Mittel helfen gegen den Winter-Blues?

Nun beginnt sie wieder: die dunkle Jahreszeit.

Und die drückt vielen Menschen gewaltig aufs Gemüt.

Aber es gibt wirksame Rezepte gegen den Herbst- und Winterblues!

Warum belastet uns die dunkle Jahreszeit so sehr?Meist grauer Himmel und kurze Tage – oft mit Nieselregen – führen zu einem Mangel an Tageslicht.Und dann bildet unser Körper nicht mehr ausreichend Serotonin, macht munter! – und gleichzeitig führt der Lichtmangel dazu, dass mehr Melatonin gebildet wird: das Schlaf-Hormon!Kein Wunder also, wenn man in der Herbst-/Winterzeit mehr Müdigkeit und Antriebsschwäche verspürt, miese Stimmung oft inbegriffen!Nun, eine Sache ist ja klar: wenn Lichtmangel die Haupt-Ursache ist, muss man mehr „ins Licht“!Schon gemütliche Spaziergänge sind sehr hilfreich. Und Sport im Freien sowieso. Da steigt die Serotonin-Produktion und man fühlt sich besser.Selbst bei grauem Himmel ist das Tageslicht noch mehrfach wirksamer als die Wohnungsbeleuchtung.Mindestens eine halbe Stunde pro Tag sollte es aber schon sein.Und wer gar nicht nach draußen kommt – es gibt auch spezielle und sehr helle Lichttherapie-Lampen, die helfen können.Durch Berührungsreize werden auch Hormone und Neurotransmitter freigesetzt, die sich positiv auswirken.Dazu braucht man nicht unbedingt einen professionellen Masseur zu bemühen.Schon gut zehn Minuten Massage sind ausreichend.Selbst-Berührungen funktionieren leider nicht – es braucht einen Partner.Tja, und mit gesunder Ernährung kann man die anderen Maßnahmen gut unterstützen:Viele Obstsorten, wie Weintrauben, Ananas oder Bananen fördern die Ausschüttung von Serotonin.Ja, auch Schokolade (maßvoll) ist gut!Jod enthaltende Lebensmittel, Seefisch z. B., regen die Schilddrüsenfunktion an und bringen den Zellen-Stoffwechsel in Gang.Es gibt also einige gute Möglichkeiten, frisch und fit über den Winter zu kommen.Kostet nicht mal viel.Und dann gibt es ja auch noch einige tolle Veranstaltungen, die die innere Dunkelheit vertreiben können (Bild).