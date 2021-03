Anzeige

Sind Sie kommunalpolitisch interessiert?

Sind Sie auch der Meinung, es braucht in Hannover "Mehr Anstand in der Politik"?



Es gibt im Moment Überlegungen für eine Wiederbelebung der bekannten hannoverschen Wählergemeinschaft "Wir für Hannover" (WfH).

Gesucht werden noch ca 20- 30 Bürgerinnen und Bürger, die kommunalpolitisch interessiert sind, denen Ihre Heimatstadt Hannover am Herzen liegt.



Idealerweise haben Sie Ihren Wohnsitz in der Stadt Hannover.



Es ist dabei völlig egal, ob Sie jung oder älter, männlich, weiblich oder divers, reich oder arm sind. Ob Sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Die WfH verstand und versteht sich als demokratische kommunale Kraft der Mitte für alle Bürgerinnen und Bürger unserer schönen und l(i)ebenswerten Region Hannover.



Sie sind "Fan" einer rechtspopulistischen Partei oder "Querdenker"?

Kein Problem! Auch das ist selbstverständlich ihr gutes Recht! Allerdings bitten wir Sie in diesem Fall, von einer Kontaktaufnahme mit uns abzusehen.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sind Sie ernsthaft bereit, sich gemeinsam mit uns kommunalpolitisch zu engagieren? Wozu natürlich auch die Bereitschaft gehört, ggf. bei der Kommunalwahl im September zu kandidieren.



Wenn dieses der Fall ist, dann kontaktieren Sie uns unter wir-fuer-hannover@gmx.de!



Wir nehmen dann schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf.



Wir freuen uns auf Sie!



Wir für Hannover!

Gefällt mir