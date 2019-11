Halteverbot in der Milanstraße ????

Insgesamt ist es eine unbefriedigende Situation für Verkehrsteilnehmer, sowohl Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer und andere.der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld hat auf seiner Septembersitzung ohne Diskussion beschlossen, auf der Milanstraße (an der Schierholzstraße) beidseitig ein Halteverbot zu fordern.Begründung:„Durch das Parken der Anwohner ist zum einen öfters die Zufahrt zu dem Versorgungsweg versperrt und zum anderen wird nun der Bereich der Straßeneinmündung in die Milanstraße regelmäßig beparkt. Durch Gewohnheitsregelungen kommt es nun zu Streitigkeiten in der Milanstraße und rücksichtslosem Herbeiführen von Verkehrssituationen für Dritte. Dies stellt somit eine Gefahrenquelle für die Allgemeinheit dar und kann durch Einrichtung der Parkverbotszonen gelöst werden.“Beantragt wurde ein „absolutes Halteverbot“ - auch vor dem Kloster.Nun wunderten sich nicht nur die auf der Sitzung anwesenden Bürgerinnen und Bürger, dass dieser Antrag den Betroffenen nicht bekannt ist und auch nicht vorher diskutiert wurde.Eine konkrete Nachfrage bei den Anwohnern und Anliegern ergab, dass die Zufahrt zu den beiden Häusern Ecke Schierholz-/Milanstraße nie zugeparkt wurde und sie sich keineswegs behindert fühlen.Außerdem kam es in diesem Wohnbereich nie zu Streitigkeiten, es gab keine Behinderungen und Gefahrensituationen.Deshalb die Frage: gibt es wirklich jemanden, der sich gestört oder behindert fühlt? Jedenfalls ist es nicht bekannt von jemand, der dort wohnt.Also sind die Begründungen des Antrags und Beschlusses „unredlich“, in sich widersprüchlich, rechtlich strittig und entsprechen nicht den Tatsachen.Es überrascht auch, dass die zuständige Straßenverkehrsbehörde diesmal erstaunlich schnell die Durchführung anordnet - und sogar durchführt. In anderen Fällen (z.B. die Beschilderung Milanstraße/Girlitzpark) war das Verfahren erheblich langsamer.Und bei echten Gefahrenstellen ´"blockiert" die Straßenverkehrsbehörde /Bauamt seit vielen Monaten- und tut nix !Rechtlich ist dieses Halteverbot strittig, zumal die StVO eindeutig sagt, dass bei abgesenktem Bordstein an der Zufahrt eh ein Halteverbot gilt (Siehe Foto)Aus dem Bezirksrat ist inzwischen zu hören, dass „der Antrag durch ein Missverständnis entstanden ist“ und sie werden sich an die Verwaltung wenden, um noch „gegenzusteuern“.Eine Eingabe persönlich an den Baudezernenten Uwe Bodemann mit Bitte um Aussetzung der Durchführung bis zur gemeinsamen Klärung blieb ohne Antwort und ohne Ergebnis- im Gegenteil: Ende Oktober wurden die ersten Halteverbotsschilder gesetzt- und somit Fakten geschaffen.Die Anwohner und Anlieger sind gespannt., sich diese Angelegenheit weiter entwickelt. . Ihnen liegen weiterhin die Verkehrsberuhigung und Sicherheit der Verkehrsteilnehmer am Herzen. Die Milanstraße (eine verkehrsberuhigte 30er- Wohnstraße) ist immer noch eine „Problemstraße“, in der leider häufig zu schnell gefahren wird- und dadurch kommt es zu Gefahrenmomenten.Hier muss etwas geschehen!