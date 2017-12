Das Sissi-Denkmal in Funchal, Madeira (richtig: Sisi-Denkmal)

Ihre erste Reise war aber gesundheitlichen Gründen geschuldet.Ein Lungenspezialist empfahl ihr einen Aufenthalt am Meer.Im Winter 1860 reiste sie nach Madeira, um ihren Husten auszukurieren - wie damals die Zeitungen schrieben.Aus dem geplanten Winteraufenthalt wurde dann eine zweijährige Reise.Wie der Kosename der reiselustigen Kaiserin richtig lautet, was lange Zeit umstritten.Oft wurde "Sissi" genannt, oder auch "Sisi", manche meinten "Lisi" sei richtig.Aber dann fand man eine Deckelgravur in einer Schmuckdose, die ein Geschenk vom bayrischen König Ludwig II. an seine Cousine Elisabeth zum 44. Geburtstag - am 24. Dezember 1881 - war.Der gravierte Text lautet:"Angebetete, aufrichtig geliebte Sisi.Niemand auf Erden ist mir so teuer als Du!Ludwig, 24. Dezember 1881"