... wo sind sie geblieben?

"Sag mir wo die User sind?" kam mir heute, am Morgen, in den Sinn.Na, das bin dann wohl ich selbst.Katja hat mit Ihren "Suchbild" natürlich nicht die Zahl, äh, die Einzahl, der User gemeint - aber passt doch auch, oder?Jetzt, am Nachmittag, wo ich diesen Text schreibe, sind es immerhin (!) 19 Mitglieder, die online sind.Irgendwie fehlen für die User wohl die Anreize, sich hier überhaupt oder mehr zu engagieren.Dabei hat sich ja auch ETWAS verändert:Der Bild-Upload ist viel besser geworden.Naja, dafür fliege ich nun nach kurzer Abwesenheit 'raus aus dem Portal und muss mich jedes Mal wieder neu anmelden.Und es wurde ein wirklich beitragsverhinderndes Captcha eingebaut.Ich habe die Einstellung von Beiträgen schon abgebrochen. So einen Mist mag ich gar nicht.