Es ist also so eine Art "Tischfotografie" - nur eben mit frei erfundenen 3D-Szenen.(Mit Bild-Lupe sieht man mehr.)Heute was zum Thema Umwelt:Wenn irgend wo steht: "Haltet den Park / den Rasen / die Umwelt sauber!", dann sieht das meist so aus, wie auf meinem Bild.Vielleicht muss man die ganze Sache umkehren?"Haltet die Papierkörbe sauber!" wird vielleicht dazu führen, dass sie mit Müll gefüllt werden????