Nun, da sehnt man sich nach schöneren Gefilden und bastelt sich ein gemütliches Plätzchen für den Feierabend eben selbst.Bild 1 wäre für mich schon ein angenehmes Plätzchen.Als ich vor kurzer Zeit einmal über meinen Tick(?), realistische Bilder selbst zu basteln, erzählte, da konnte sich mein Gesprächspartner nicht so recht vorstellen, dass die abgebildete Szene "richtig drei-dimensional" im Rechner gebaut wird.Naja, das sich ergebende Endprodukt sieht ja aus, wie ein Bild/ein Foto - könnte ja auch zwei-dimensional gemalt sein.Drum habe ich in dieser Szene (Bild 1) einfach mal die Kamera an verschieden Positionen bewegt und dort neue "Aufnahmen" gemacht.Ist natürlich keine Aufnahme, wie bei einem Foto, sondern der Computer berechnet jedes mal, wie die Szene aus der anderen Kamera-Position aussieht.Machbar wäre auch eine "richtige Kamera-Fahrt", wie im Film - zum Beispiel um das Boot herum.Aber das sind horrende Rechenzeiten.Das überlasse ich mal lieber den Profi-Studios :-)Hier noch die verschiedenen Blickwinkel: