8. SPORTKONGRESS | Informieren – Diskutieren – Anregen

Die SportRegion lädt herzlich ein zum 8. Sportkongress am Montag, 18. März 2019 in die Sitzungsräume der Region Hannover, Hildesheimer Straße 18, 30169 Hannover. Das kostenfreie Angebot für Vereinsfunktionäre sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft bietet wie gewohnt drei Foren mit aktuellen, aber auch brisanten sportpolitischen Themen – wenn man so will: Sportpolitik auf höchstem Niveau. Die Teilnehmenden erhalten so die Möglichkeit, sich zu informieren und Anregungen zu holen. Zudem bekommen sie anschauliche Bezüge zur Praxis durch erfolgreiche Beispiele aus Vereinen, die sich dem Thema bereits gewidmet haben.

„Es ist wichtig, sich mit der Thematik eSport zu beschäftigen. Wir hoffen, den anwesenden Vereinsvertretern eine erste Orientierung zu diesem tagesaktuellen Thema geben zu können!“

• Forum 1: eSport - Eine Chance für Deinen Verein? - Das Vereinsangebot breiter aufstellen.• Forum 2: Wie sagen wir's unseren Mitgliedern? - Mitgliederversammlungen spannend und informativ gestalten.• Forum 3: Dabeisein und profitieren! - Durch Qualifizierung Dich und Deinen Verein stärken.Das erste Forum „eSport - Eine Chance für Deinen Verein?“ bietet Raum für Fragen und versucht Antworten zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen wie und ob eSport das Vereinsangebot bereichern könnte.Im zweiten Forum geht es um die Gestaltung von Mitgliederversammlungen. RA Christian Goergens klärt auf, in welchem Rahmen man sich bewegt, was möglich ist, welche Regeln man dabei beachten muss und auch was für entsprechende Zusammenkünfte Tabu bleiben sollte, um am Ende rechtsfähig zu bleiben.Das dritte Forum schafft einen Überblick über bestehende Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Übungsleiter, Vorstände und weitere Mitglieder. Hier wird es wie gewohnt für alle Teilnehmenden einen Markt der Möglichkeiten geben, der dazu einlädt mit den Anbietern in einen Austausch zu kommen.Die Teilnahme am Sportkongress wird vom LandesSportBund Niedersachsen mit 4 LE zur Verlängerung der Vereinsmanager C Lizenz anerkannt. Pro Verein und Institution sind mehrere Teilnehmende möglich.Programm, Anmeldung und weitere Informationen z.B. unter: www.sportregionhannover.de/sportkongress Hinweis: Die Veranstaltung wird gefördert durch Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, Sparkasse Hannover, BKK24 und Region Hannover.