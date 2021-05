Fahrraddemo gegen den Ausbau des Südschnellwegs zur Autobahn

Wir wollen mit euch über den Schnellweg radeln! Am Wochenende des 5./6. Juni findet ein bundesweiter Aktionstag für die Verkehrswende und gegen die vielen Ausbauvorhaben von Autobahnen und Schnellwegen statt. Im Namen des Bündnisses gegen den Ausbau des Südschnellwegs laden wir euch deshalb herzlich ein, am Sonntag, den 6. Juni mit uns über den SSW zu radeln und gegen das Ausbauvorhaben zu demonstrieren. Das Naherholungsgebiet Leinemasch darf nicht noch weiter zerschnitten werden!Wir treffen uns – vorbehaltlich der Genehmigung – um 11 Uhr am Trammplatz!Aktuellste Informationen findet ihr hier bei HannovAIR