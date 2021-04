Zukunft Stadt - Leben in einem gerechten Hannover

Wie soll das Hannover von morgen aussehen? Wie möchten wir in Hannover zusammenleben? Es gibt nicht das perfekte Hannover, nicht die perfekte Stadt. Aber jede Stadt kann gerechter werden. Die Folgen der Corona-Pandemie haben uns in den letzten Monaten in aller Deutlichkeit aufgezeigt, dass wir als Gesellschaft vor massiven und vielschichtigen Problemen stehen. Ein weitreichendes Umdenken mit Blick auf Lebensqualität in der Zukunft ist längst überfällig, was zum Beispiel den Umgang mit und den Schutz der Ressourcen, künftige Mobilitätsformen, das Konsumverhalten, besseres Wirtschaften, den Schutz des Klimas und der Biodiversität oder die Wohnungsnot anbetrifft.Sie, die Einwohner*innen, wissen am besten, wie Sie in Zukunft leben wollen, was für ein gutes Leben und ein faires Miteinander in Hannover gebraucht wird und wodurch Ihre Stadt gerechter wird. Lassen Sie uns darüber sprechen!Das Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover - bbs und die ARL – Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft laden zu einem Abend rund um das Thema „Zukunft Stadt“ ein. Neben wissenschaftlichen Inputs von Prof. Dr. Tim Rieniets und Prof. Dr. Tanja Mölders von der Leibniz Universität Hannover stellen wir Ihnen ausgewählte, zukunftsweisende lokale Initiativen und Projekte vor, die sich im Themenfeld der städtischen Gerechtigkeit aktiv engagieren.Moderiert von Dr. Barbara Warner laden wir Sie zu einer Diskussion mit den Initiativen, den Expert*innen, uns und anderen Bewohner*innen Hannovers ein. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und uns mit Ihnen zu Gerechtigkeitsfragen und was diese für unsere Stadt konkret bedeuten, austauschen.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Zugangsdaten sind hier zu finden: