Stadtkantorei Gehrden sucht neue Mitwirkende

Zwei großartige Konzerte im Januar waren für die Stadtkantorei gleich zu Beginn des Jahres die ersten herausragenden Ereignisse. Gemeinsam mit dem KonzertChor Kleefeld, dem collegium musicum - Sinfonieorchester der Leibniz Universität Hannover - und mehreren Solisten wurde die Sinfonie Nr. 2 "Lobgesang" sowie die Choralkantate "Verleih uns Frieden gnädiglich" von Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt. Die insgesamt über 700 begeisterten Zuschauer belohnten die etwa 160 Musizierenden bei den beiden Konzertabenden in Hildesheim und Hannover mit langanhaltendem Beifall und standing ovations.

Am 7. Juli 2019 ist der Chor eingeladen, in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover mit der Bachkantate BWV 135 "Ach Herr, mich armen Sünder" aufzutreten. Seit 2008 besteht dort die Gottesdienstreihe "Bach um Fünf", in der allmonatlich eine der 199 erhaltenen Kantaten des Komponisten aufgeführt wird.

In Kürze beginnen auch schon die Proben für das Weihnachtskonzert am 14./15.12.2019 - beste Gelegenheit also für interessierte Sängerinnen und Sänger, jetzt einzusteigen und an diesen Aufführungen mitzuwirken. Auf dem Programm stehen von Mendelssohn Bartholdy "Die Geburt Christi", von Carl Loewe, dessen 150. Todestag in diesem Jahr begangen wird, "Die Festzeiten" op. 66 und von J.S. Bach die Kantate Nr. IV aus dem Weihnachtsoratorium.

Wer Lust und Zeit hat, mit einer sehr aktiven Chorgemeinschaft unter der professionellen Leitung von Martin Kohlmann vielfältige und anspruchsvolle weltliche und geistliche Musik zu erarbeiten und aufzuführen, ist herzlich eingeladen, an einer unverbindlichen Schnupperprobe teilzunehmen. Neben der eigentlichen Probenarbeit gibt es für die Sängerinnen und Sänger auch regelmäßige Angebote zur Stimmbildung, die in Kleingruppen stattfindet. Die Chorabende sind immer donnerstags von 19.30 - 21.45 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Gehrden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtkantorei-gehrden.de.