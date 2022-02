24 StundenEs ist wieder soweit. Am 19.02 – 20.02.22 wollen wir uns als Gemeinde wieder zusammenkommen, um für 24 Stunden unseren Herrn Jesus Christus anzubeten. Wir wollen Danken, Bitten und Loben. Ihn Anbeten, aber auch um Vergebung bitten. Wir laden dich Herzlich ein, dabei zu sein. Ob für eine Stunde oder mehrere. Das ist dir überlassen. Ob am Tag oder in der Nacht. Gott hört uns zu jeder Zeit zu.Wir Starten unsern Gebetsmarathon am Sa. 19.02.22 um 12:00 Uhr und werden diesen am 20.02.22 um 12:00 zum Ende unseres Gottesdienstes abschließen.Jeder ist willkommen!Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich an!Nutze dazu gerne unser Anmeldeformular. Einfach Zeit auswählen, Kontaktdaten angeben und du bist dabei. Lass dich auf ein Gespräch mit Gott ein und sollte euer Gespräch etwas länger dauern, ist für Snacks und Getränke natürlich gesorgt.Wir freuen uns dich zu sehen um mit dir Gemeinsam Jesus Christus unseren Herrn die Ehre zu geben.