"Gott ist mit dir - das Ende der Angst"

´╗┐Gottesdienst zum 3. Advent ­čÄç´╗┐Liebe Nachbarinnen, liebe Nachbarn,herzliche Einladung in unsere kleine famili├Ąre Gemeinde am Sonntag.Der Gottesdienst findet unter strengen Corona-Auflagen mit begrenzter Anzahl an Teilnehmenden statt. Deshalb ist eine ANMELDUNG ├╝ber unsere homepage absolut notwendig. Wir bitten um euer Verst├Ąndnis. Dennoch sind neue Gesichter sehr willkommen!!!Alternativ k├Ânnt ihr im Livestream-Gottesdienst ab 11.00 Uhr oder auch sp├Ąter dabei zu sein;Ihr findet den Zugang auf unserer HomepageGanz herzliche nachbarschaftliche Gr├╝├čeÔŁĄ´ŞĆ ­čĄŁ ÔťŁ´ŞĆHeidi von der EFG Bachstra├če