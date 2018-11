Was haben Vergissmeinnicht und serve the city gemeinsam?

Antwort: Das DatumAm 10.11.2018 hat sich eine Gruppe engagierter Menschen unter dem Motto „“ im Café Tante Käthe zusammengefunden. Der Einstieg war einfach, weil wir gemeinsam bei einem Frühstück über die Aktionen diskutieren und Kontakte zu anderen Lebensbereichen knüpfen konnten.Die Anwesenden haben sich aus vier verschiedenen Aktionen eine herausgepickt, bei der sie sich beteiligen wollten.1. Warme Decken an Obdachlose verteilen2. "Pfand gehört daneben"-Aktion3. Fairteiler schrubben4. Konzertbesuch mit Senioren5. Blumenaktion zum "Vergissmeinnicht"-Tag1.werden für die Obdachlosen in der Stadt gebraucht. Viele Sachen hat die Gruppe gesammelt und werden regelmäßig an Bedürftige ausgeteilt.werden für die kalten Nächte benötigt.Mir ist aufgefallen, dass es eine unglaublich hohe Zahl an Frauen gibt, die sich inzwischen unter den Obdachlosen aufhalten.2. Eine weitere Aktion ist die Unterstützungzu schmeißen, sondern davor abzustellen. Es ist eklig mit den Händen im Müll wühlen zu müssen, um an Pfandflaschen zu kommen. Leider vergessen viele Menschen, dass die Obdachlosen selbst einmal ein geregeltes Leben hatten und aus den verschiedensten Gründen ihr Obdach verloren haben. Jeder muss sich fragen, ob sie/er gerne im Müll suchen würde ... .Entgegen eines Gesetzes, wobei das Sammeln tatsächlich verboten ist, schaut die Polizei absichtlich weg.3. Derist ein Bauwagen, in dem Nahrungsmittel an Bedürftige ausgeteilt werden. Es befinden sich Regale und mehrere Kühlschränke in dem Wagen, der auf dem Gelände des Haus der Jugend steht (Adresse: Maschstraße 22, 30169 Hannover). Jeder kann mitmachen.Ein Problem: viele Lebensmittel werden – aus Unwissen – in das Eisfach gelegt. Doch Bananen verderben sofort. Aufgetaut sind sie nur noch Matsch. Auch dürfen aufgetaute gekaufte Fertigspeisen nicht wieder eingefroren werden. Sie bilden oft Salmonellen oder andere wirksame Keime / Bakterien, die einen geschwächten Organismus schädigen können. Eine regelmäßige Überwachung ist daher unerlässlich.4.brauchen auch Zuneigung. Oft hatten sie in ihrem Leben davon schon nicht genug, aber allein zurückbleibend ist es am Schlimmsten. Darum ist Abwechslung wichtig. Die ehrenamtliche Arbeit als „Unterhaltende/r Seniorenbegleitung“ ist daher so wichtig oder eben eine geplante Unterhaltung in der Gruppe. Filme gucken oder Spiele spielen … alles was von Langer Weile ablenkt, macht den Tag eines jeder/n Senior*in lebenswert.5. Vergissmeinnicht ist nicht nur eine kleine hellblaue Blume, sondern ein Ausdruck von Nächstenliebe. Dafür gab es ein Blumen-dankeschön an aktive Helfer*innen. Am 10.11.2018 ist der offizielle Vergissmeinnichttag.Sachspenden und Teilnehmen um direkt zu Helfen ist erwünscht. Wer Geld spenden möchte kann dies direkt tun unter:Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Stefan Schostok für die Projektwoche 2018 von Serve the City Hannover übernommen.Vielen Dank, Herr Schostok... das sehe ich auch so.Dennoch sehe ich immer häufiger, dass sich die Politik zur sehr hinter die Ehrenamtsarbeit(enden) zurückzieht - sich gar entzieht.... von der von Obdachlosigkeit bedrohten Francis Bee