Kranzniederlegung . 20







am Sonntag den 4. November 2018 um 15 h., wird die Ital.Garbsen e.V am Denkmal des ehemaligen Konzentrationslager in der Garbsener-Landstr., eine Kranzniederlegung durchführen .





Mit dieser Geste wollen wir den Opfern des Nationalsozialismus und den Gefallenen des

letzten Krieges gedenken.







i.A. Giuliano Micheli