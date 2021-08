Exkursion durch Wald und Moor

Der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Inzwischen sind die Auswirkungen auch bei uns dramatisch spürbar und in der Politik werden Maßnahmen zur Reduzierung von CO2 Emissionen beschlossen. In diesem Zusammenhang spielen Wälder und Moore eine große Rolle! In Langenhagen haben wir eines der bedeutendsten und schönsten Hochmoore Deutschlands und mit dem Naturschutzgebiet "Kananoher Forst" einen nicht minder schönen Wald.

Der gemeinsame Spaziergang soll anregen, Wald und Moor nicht ausschließlich als "Dienstleister" für unsere Gesellschaft zu betrachten, sondern vielmehr die Schönheit dieser Lebensräume sichtbar zu machen. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Der Weg ist nicht barrierefrei und Mückenschutz wird empfohlen.

Der Spaziergang findet unter Leitung des Naturschutzbeauftragten der Region Hannover, Ricky Stankewitz, statt. Der Treffpunkt wird den Angemeldeten vorab mitgeteilt. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,00 €.

Anmeldungen per eMail an info@vhs-langenhagen.de oder unter www.vhs-langenhagen.de