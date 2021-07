Premierenlesung im Gartentheater

Trotz Pandemie ist die hannoversche Miss Marple weiterhin aktiv.

Am 8. September erscheint der 3. Charlotte-Stern-Krimi mit dem Titel: UHLENBROCK von Claudia Rimkus.

Aus organisatorischen Gründen findet die Premierenlesung bereits einige Tage vorab am 5. September um 12.00 Uhr in einem besonderen Rahmen statt: open air im frisch restaurierten Gartentheater in Herrenhausen.

Eine wundervolle Umgebung, um den Lesern die neuen Abenteuer der inzwischen wohl bekanntesten Senioren-WG unserer Stadt vorzustellen.



Es wird spannend. Eine Mordserie hält Hannover in Atem. Bald stellt sich heraus, dass alle Getöteten Verbindungen zu Heimkindern hatten. Zunächst ist Charlotte Stern an den Ereignissen nur interessiert. Als sie jedoch erfährt, dass ihre Freundin Anneliese jedes Opfer kannte und deshalb womöglich auch auf der Todesliste steht, schaltet sie sich in die Ermittlungen ein. Eine Spur aus der Vergangenheit führt sie zur Psychiatrischen Klinik Uhlenbrock. Laufen dort alle Fäden zusammen? Die beiden Seniorinnen kommen dem Täter gefährlich nah. Und plötzlich ist Anneliese verschwunden ...



Kartenverkauf: Leuenhagen & Paris (8Euro)