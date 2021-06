Nach dem erfolgreichen Re.Start geht es jetzt in die nächste Discofox-Runde.Paar-Anmeldungen sind jetzt noch machbar.Klick : www.HappyHours.de Aber auch für Singles! Für einige Kurse warten ....um die 30 Jahre auf ihre Tanzpartnerin.um die 50 Jahre auf dich als Tanzpartner.Mach jetzt mit und melde Dich an. Start in der zweiten Juliwoche.HAPPY HOURS, da wo das Tanzen soHannover Herrenhausen • Am Winkelberge 1Fragen? WhatsApp 0172 54 29 555 • info@HappyHours.de