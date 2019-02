kostenlose Ballett Schnupperstunde für Erwachsene

Jetzt gibt es bei HAPPY HOURS eine weitere Tanzart : BallettEine kostenlose Schnupperstunde für Erwachsenen gibt es am DienstagCarolina Paludo Sulczinski ist eine Profi-Tänzerin aus Brasilien und hat ihren Bachelor an der Folkwang Universität der Künste im Fach zeitgenössischer Tanz und Ballett gemacht. Zuvor studiert sie Tanz Pädagogik an der staatlichen Universität zu Porto Alegre UFRGS, wo sie professionale pädagogische Methoden für den Umgang mit Kinder und Jugendlichen lernte. Trotz der hohen technischen Anforderungen im Ballett, verfolgt ihr Ansatz stets einen gesunden Umgang mit dem Körper. Auch wenn man in erste Linie Ballett mit Disziplin verbindet, ist in Carolina’s Unterricht stehts viel Spaß und Freude zu finden.Für Kinder von 5 bis 8 Jahren gibt es bereits am Dienstag um 17:15 Uhr die erste Gruppe. Tanzschule HAPPY HOURSAm WInkelberge 130419 Hannover/Herrenhausen0511 / 88 88 11www.HappyHours.de